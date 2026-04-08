「役満ボディー」の異名を持つプロ雀士でモデルの岡田紗佳さん（32）が2026年4月1日、自身のインスタグラムを更新。新しいネイルを披露した。「真っ赤なネイルってやっぱり良い！」岡田さんは、「ニューネイル」とつづり、両手を頬にそえたショットを含む4枚の写真と動画を投稿した。「真っ赤なネイルってやっぱり良い！」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では、ハイネックの白いシアーカットソーを着用。透けている