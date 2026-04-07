◇パ・リーグ西武8―6ソフトバンク（2026年4月7日みずほペイペイD）西武のドラフト2位・岩城颯空（はくあ＝中大）がピンチを切り抜けて2セーブ目を挙げた。3点リードの9回にマウンドへ。先頭の谷川原に二塁への内野安打を許し、1死後に代打・柳町に適時二塁打。2点差とされるがここから踏ん張り、近藤を左飛。最後は栗原を150キロの直球で中飛に仕留めた。逃げ切っての2セーブ目。ルーキー左腕は「失点を増やさず、