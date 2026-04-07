楽天-日本ハム戦に登場した■楽天 ー 日本ハム（7日・楽天モバイル）ミュージカル俳優の山崎育三郎さんが7日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天-日本ハム戦でセレモニアルピッチに登場。101キロの豪快投球で球場を沸かせた。上下楽天のユニホーム姿、背番号は名前にちなんだ「36」でマウンドに登場。綺麗な投球フォームから投じた1球は101キロを計測。まさかの100キロ超えに球場は騒然となった。投げ終えた山崎さんは帽