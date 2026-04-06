3日から5日の3日間にかけて横浜の街全体で開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が終幕。開催期間中は、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』から世界同時独占生配信を行い、多種多様な豪華アーティストのパフォーマンスに、各地から多くのリアクションとコメントが寄せられた。【ソロカット】メジャーデビュー1周年！大きく花開いたHANA最終日となった5日のKアリーナ横浜、横浜赤レン