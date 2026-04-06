都市型フェス『CENTRAL2026』アーカイブ配信決定 乃木坂46、FRUITS ZIPPER、YOASOBI、HANAらのパフォーマンス公開へ
3日から5日の3日間にかけて横浜の街全体で開催された都市型音楽フェス『CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』が終幕。開催期間中は、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』から世界同時独占生配信を行い、多種多様な豪華アーティストのパフォーマンスに、各地から多くのリアクションとコメントが寄せられた。
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最終日となった5日のKアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaの3会場の生配信終了後に、『THE FIRST TAKE』で17日から期間限定のアーカイブ配信を行うことが発表された。
アーカイブ配信は、3〜5日にKアリーナ横浜で行われた『CENTRAL STAGE』、4〜5日に横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場で行われた『Echoes Baa 2026』と、KT Zepp Yokohamaで行われた『CENTRAL LAB.』の3会場から、『THE FIRST TAKE』で生配信されたアーティストのパフォーマンスを公開。17〜19日の午後8時より、各ステージのパフォーマンスが順次公開され、それぞれ配信から一週間限定で公開される。
なお、アーティストによっては、生配信とは異なる内容で配信となる場合があるとのこと。
■配信スケジュール
配信期間：4月17日（金）後8：00〜4月24日（金）後11：59
【CENTRAL2026】 4/3(FRI) - CENTRAL STAGE ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：＝LOVE／乃木坂46／FRUITS ZIPPER／モーニング娘。'26
Opening Act：乃木坂46 6期生
配信期間：4月18日（土）後8：00〜4月25日（土）後11：59
【CENTRAL2026】 4/4(SAT) - CENTRAL STAGE ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：amazarashi／ORANGE RANGE／結束バンド
Opening Act：汐れいら
【CENTRAL2026】 4/4(SAT) - Echoes Baa 2026 ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：新しい学校のリーダーズ／Awich／キタニタツヤ／CHiCO with HoneyWorks／NOMELON NOLEMON／Balming Tiger／YOASOBI
Echoes Baa Selected Artist：jo0ji
【CENTRAL2026】 4/4(SAT) - CENTRAL LAB. ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：Ave Mujica／BAND-MAID／ReoNa
配信期間：4月19日（日）後8：00〜4月26日（日）後11：59
【CENTRAL2026】 4/5(SUN) - CENTRAL STAGE ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：ちゃんみな／HANA／優里
Opening Act：紫 今
【CENTRAL2026】 4/5(SUN) - Echoes Baa 2026 ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：Aooo／asmi／CANDY TUNE／CUTIE STREET／羊文学／星街すいせい／MAISONdes
Echoes Baa Opening Act：華乃
【CENTRAL2026】 4/5(SUN) - CENTRAL LAB. ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：戸松遥／花澤香菜
【ソロカット】メジャーデビュー1周年！大きく花開いたHANA
最終日となった5日のKアリーナ横浜、横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク特設会場、KT Zepp Yokohamaの3会場の生配信終了後に、『THE FIRST TAKE』で17日から期間限定のアーカイブ配信を行うことが発表された。
なお、アーティストによっては、生配信とは異なる内容で配信となる場合があるとのこと。
■配信スケジュール
配信期間：4月17日（金）後8：00〜4月24日（金）後11：59
【CENTRAL2026】 4/3(FRI) - CENTRAL STAGE ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：＝LOVE／乃木坂46／FRUITS ZIPPER／モーニング娘。'26
Opening Act：乃木坂46 6期生
配信期間：4月18日（土）後8：00〜4月25日（土）後11：59
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出演：amazarashi／ORANGE RANGE／結束バンド
Opening Act：汐れいら
【CENTRAL2026】 4/4(SAT) - Echoes Baa 2026 ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：新しい学校のリーダーズ／Awich／キタニタツヤ／CHiCO with HoneyWorks／NOMELON NOLEMON／Balming Tiger／YOASOBI
Echoes Baa Selected Artist：jo0ji
【CENTRAL2026】 4/4(SAT) - CENTRAL LAB. ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：Ave Mujica／BAND-MAID／ReoNa
配信期間：4月19日（日）後8：00〜4月26日（日）後11：59
【CENTRAL2026】 4/5(SUN) - CENTRAL STAGE ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：ちゃんみな／HANA／優里
Opening Act：紫 今
【CENTRAL2026】 4/5(SUN) - Echoes Baa 2026 ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：Aooo／asmi／CANDY TUNE／CUTIE STREET／羊文学／星街すいせい／MAISONdes
Echoes Baa Opening Act：華乃
【CENTRAL2026】 4/5(SUN) - CENTRAL LAB. ARCHIVE ／ THE FIRST TAKE
出演：戸松遥／花澤香菜