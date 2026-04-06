記事ポイントリアルキューブが「ベルセールスAI」を導入し、Salesforce連携率90％超を達成現場商談のメモ負担を減らし、顧客との会話に集中しやすい営業体制を整備Agentforce連携でSlack自動サジェストを進める営業DX基盤を構築 リアルキューブが、ベルフェイスのSalesforce入力エージェント「ベルセールスAI」を営業部門に導入しています。Salesforceへの商談情報連携率90％超を実現し、データドリブン営業と商談品質の向上