新光商事が３連騰で昨年来高値を更新。３０日の取引終了後、旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンス（東京都渋谷区）が提出した変更報告書を通じ、共同保有者の保有比率が１３．２２％から１４．３３％に一段と上昇したことが明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。共同保有者のうちシティインデックスファースト（同台東区）の保有比率が３．４５％から５．０８％に上昇した一方、レノ（同渋谷区）の保有