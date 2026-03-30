商店街の新しいにぎわい作りを目的に29日、金沢市の神社でキャンドルを灯すイベントが行われました。このキャンドルナイトは、商店街に多くの人が訪れる切っ掛けを作り、地域の魅力を再発見してもらおうと、金沢市の尾山神社前商店街振興組合が初めて開催しました。会場となった尾山神社の境内には、大小1000本のキャンドルが灯され、歴史的な景観を背景に辺りは幻想的な光に包まれました。 また、特設ステージでは、和太