2026年4月1日から自転車の交通違反に青切符が導入されることについて、3月29日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）で杉村太蔵さんが「芸能人は気をつけたほうがいい」とルール遵守の徹底を呼びかけた。芸能人がとくに気を付けなければならないというのは、なぜなのか。スマホの「ながら運転」は1万2000円の反則金違反の対象になるのは113種類で、スマホの「ながら運転」は1万2000円の反則金がとられてしまう。ほか