TVアニメ「葬送のフリーレン」第3期ティザービジュアル (C)山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会 TVアニメ「葬送のフリーレン」の第3期「黄金郷編」が2027年10月より、日本テレビ系で放送される。放送決定にあわせ、魔族「黄金郷のマハト」が描かれたティザービジュアルも公開された。 「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(原作)とアベツカサ(