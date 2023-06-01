【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Official髭男dismが、新曲「エルダーフラワー」をリリースした。本作は、綾瀬はるか主演の映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌に起用されている。 ■演奏シーンやストーリーを通じて、楽曲の温かさを感じられるMVに この曲は、あふれる想いを人に伝えていくことの素晴らしさを、手紙を書くように楽曲に乗せられればと、人を想う気