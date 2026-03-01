Official髭男dism、新曲「エルダーフラワー」を配信リリース＆MV公開！映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌起用の新曲

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Official髭男dismが、新曲「エルダーフラワー」をリリースした。本作は、綾瀬はるか主演の映画『人はなぜラブレターを書くのか』の主題歌に起用されている。

■演奏シーンやストーリーを通じて、楽曲の温かさを感じられるMVに

この曲は、あふれる想いを人に伝えていくことの素晴らしさを、手紙を書くように楽曲に乗せられればと、人を想う気持ちをエルダーフラワーになぞらえて制作された1曲。

また、配信に合わせてMVも公開。監督は「日常」以来のタッグとなる今原電気が担当し、メンバーの静かで温かな演奏シーンや、序盤の大雨から後半にかけて晴れ間が覗くストーリーなど、楽曲の温かさを感じることのできる映像となっている。

映画『人はなぜラブレターを書くのか』は、2000年3月に起きた地下鉄事故で亡くなった青年・富久信介さんと、彼に密かに想いを寄せていた少女の記憶を軸にした物語。監督は石井裕也が務め、主演の綾瀬はるかをはじめ、當真あみ、細田佳央太、菅田将暉、妻夫木聡、佐藤浩市ら豪華キャストが集結。実話をもとにした感動作として注目を集めており、4月17日全国公開となる。

そしてOfficial髭男dismは、新曲2曲を「スターダスト/エルダーフラワー」として4月22日に、両A面シングルとしてCDリリースすることが既に決定。そのCDリリースに先駆けて「エルダーフラワー」は3月30日に、「スターダスト」は4月13日に配信リリースされることも発表されており、「スターダスト」は堤真一主演の新日曜劇場『GIFT』の主題歌に、「エルダーフラワー」は前述のとおり映画『人はなぜラブレターを書くのか』主題歌に起用されることも明らかになっている。

CD＋Blu-ray盤ならびにCD＋DVD盤には、2026年1月まで開催されたメンバー4人だけで回るFCツアーのツアーファイナル公演『Official髭男dism - one-man tour FOUR-RE:ISM selected from Zepp Nagoya(2026.01.22)』から「らしさ」や「Make Me Wonder」「Sanitizer」を含む5曲と、ツアーの裏側や各公演に密着した『one-man tour FOUR-RE:ISM Special Digest Movie』も収録される予定だ。

そして4月からOfficial髭男dismは、新ツアー『OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026』を全国17会場26公演にて開催予定。2025年には初のスタジアムツアーで延べ約25万人を動員したOfficial髭男dismが開催する、次なるツアーにぜひ期待しよう。

■リリース情報

2026.03.30 ON SALE

DIGITAL SINGLE「エルダーフラワー」

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「スターダスト」

2026.04.22 ON SALE

SINGLE「スターダスト/エルダーフラワー」

■映画情報

『人はなぜラブレターを書くのか』

4月17日（金）公開

監督・脚本・編集：石井裕也

出演：綾瀬はるか 當真あみ 細田佳央太 ／ 妻夫木聡

音尾琢真 富田望生 西川愛莉 ／ 菅田将暉

笠原秀幸 津田寛治 原日出子

佐藤浩市

主題歌：Official髭男dism「エルダーフラワー」

(C)2026 映画「人はなぜラブレターを書くのか」製作委員会

■関連リンク

映画『人はなぜラブレターを書くのか』公式サイト

https://loveletter.toho-movie.jp/

Official髭男dism OFFICIAL SITE

https://higedan.com/

■【画像】「エルダーフラワー」配信ジャケット 他

「エルダーフラワー」配信ジャケット

「スターダスト」配信ジャケット

(C)2026 映画「人はなぜラブレターを書くのか」製作委員会

(C)TBS