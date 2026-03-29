【モデルプレス＝2026/03/29】5人組ロックバンド・Novelbrightのギター・沖聡次郎（31）とフリーアナウンサーの松本圭世（36）が結婚したことがわかった。3月29日、それぞれのInstagramを通じて報告し、第1子妊娠も明らかとなった。【写真】Novelbrightメンバー、結婚した美人アナとの和装ショット◆沖聡次郎＆松本圭世、結婚・第1子妊娠発表2人は連名の書面を公開し、「この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告