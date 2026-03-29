Novelbright沖聡次郎、アナウンサーとの結婚発表 お相手は第1子妊娠「家族として支え合い歩んでまいります」
【モデルプレス＝2026/03/29】5人組ロックバンド・Novelbrightのギター・沖聡次郎（31）とフリーアナウンサーの松本圭世（36）が結婚したことがわかった。3月29日、それぞれのInstagramを通じて報告し、第1子妊娠も明らかとなった。
【写真】Novelbrightメンバー、結婚した美人アナとの和装ショット
2人は連名の書面を公開し、「この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、結婚後、新たな命を授かりました。未熟な二人ではございますが、 家族として支え合い歩んでまいります」と報告。「これからも、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、 より一層活動に励んでまいりますので、 温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。投稿では、直筆の書面と合わせて、和装の2ショットも披露している。（modelpress編集部）
1995年3月15日生まれ、大阪府出身。Novelbrightは2013年にオリジナルメンバーで結成。2019年1月に現体制となり、全国を回った路上ライブツアーの様子が話題となり、2020年8月にメジャーデビューを果たした。
1989年8月6日生まれ、静岡県出身。名古屋大学経済学部卒業後、愛媛朝日テレビ、テレビ愛知を経てフリーに転身。Mリーグの公式リポーターとして知られている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】Novelbrightメンバー、結婚した美人アナとの和装ショット
◆沖聡次郎＆松本圭世、結婚・第1子妊娠発表
2人は連名の書面を公開し、「この度、沖聡次郎と松本圭世は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。また、結婚後、新たな命を授かりました。未熟な二人ではございますが、 家族として支え合い歩んでまいります」と報告。「これからも、支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、 より一層活動に励んでまいりますので、 温かく見守っていただけますと幸いです。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします」と結んでいる。投稿では、直筆の書面と合わせて、和装の2ショットも披露している。（modelpress編集部）
◆沖聡次郎プロフィール
1995年3月15日生まれ、大阪府出身。Novelbrightは2013年にオリジナルメンバーで結成。2019年1月に現体制となり、全国を回った路上ライブツアーの様子が話題となり、2020年8月にメジャーデビューを果たした。
◆松本圭世プロフィール
1989年8月6日生まれ、静岡県出身。名古屋大学経済学部卒業後、愛媛朝日テレビ、テレビ愛知を経てフリーに転身。Mリーグの公式リポーターとして知られている。
【Not Sponsored 記事】