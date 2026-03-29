タイ・エアアジアXは、名古屋/中部〜バンコク/ドンムアン線を期間運休する。運休期間は3月29日から10月1日までで、10月2日からは月・水・金・日曜の週4往復で運航を再開する計画。同路線は2025年にも、季節的な機材運用の調整として、5月12日から7月31日まで期間運休していた。これにより、名古屋/中部とバンコクを結ぶ路線は、タイ国際航空のスワンナプーム発着の1日1往復と、タイ・ライオン・エアの台北/経由ドンムアン発着の週3