インバースネットは3月26日、オリジナルのBTO PC「FRONTIER」ブランドにて、Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズを搭載したデスクトップPC新製品を受注生産で販売開始した。価格は349,800円から。Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズは、前世代となるCore Ultra 200Sからゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPU。特にCPU負荷の高いゲームシーンで、フレームレートの向上やカクつきの抑制が見込める。FRONT