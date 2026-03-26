FRONTIER、Core Ultra 200S Plusシリーズ搭載のゲーミングPC群を販売開始
インバースネットは3月26日、オリジナルのBTO PC「FRONTIER」ブランドにて、Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズを搭載したデスクトップPC新製品を受注生産で販売開始した。価格は349,800円から。
Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズは、前世代となるCore Ultra 200Sからゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPU。特にCPU負荷の高いゲームシーンで、フレームレートの向上やカクつきの抑制が見込める。
FRONTIERのIntel Core Ultra プロセッサ 200S Plus搭載デスクトップPCでは、流線型を基調としたフルタワーのZシリーズやミニタワーのXシリーズなど、冷却性能と拡張性に優れた4種類のケースに、グラフィックスカードや電源が異なるモデルを用意した。モデル例は下記の通り。
○モデル名「FRGBZ890/270K」：559,800円
Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
水冷CPUクーラー
32GB (16GB×2) メモリ
2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
NVIDIA GeForce RTX 5080 (MSI製)
1000W ATX電源 80PLUS PLATINUM
Intel Core Ultra プロセッサ 200S Plusシリーズは、前世代となるCore Ultra 200Sからゲーミング性能を大幅に引き上げた最新CPU。特にCPU負荷の高いゲームシーンで、フレームレートの向上やカクつきの抑制が見込める。
○モデル名「FRGBZ890/270K」：559,800円
Intel Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
水冷CPUクーラー
32GB (16GB×2) メモリ
2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
NVIDIA GeForce RTX 5080 (MSI製)
1000W ATX電源 80PLUS PLATINUM