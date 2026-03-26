中日・高橋宏が先発が有力な開幕3戦目の29日広島戦（マツダ）へ向け、必勝を期した。「投球内容より、チームが勝つことだけ。勝てば何でもいい」今春は侍ジャパンの一員としてWBCに出場した。そのアドバンテージを「野球勘がつくれているのが大きい」と表現した。帰国後は21日ロッテ戦で調整登板。この日はバンテリンドームでの全体練習で汗を流した。開幕ローテーションの6人中、金丸は同学年で、中西（青学大）、桜井（