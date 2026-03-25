ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、立体的な「くまのプーさん」がかわいい、ディズニーデザイン「教科書も収納できる書類ワゴン」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「教科書も収納できる書類ワゴン」くまのプーさん © Disney. Based on the “Winni