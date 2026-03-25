ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、立体的な「くまのプーさん」がかわいい、ディズニーデザイン「教科書も収納できる書類ワゴン」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「教科書も収納できる書類ワゴン」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格：22,900円（税込）

サイズ：幅35、奥行23、高さ65（キャスター含む）cm

耐荷重量：【天板】5kg、【棚板】1.5kg、【引出し】1.5kg

主材：プリント紙化粧繊維板（MDF）

取り外し可能棚：4枚

固定棚：2枚

天板は取り外し可能

キャスター付き（内2個ストッパー付き）

キャスター部のみ取り付け

製品重量：8.5kg

引き出し内寸：幅31、奥行19、高さ4.5cm

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインの書類ワゴン。

きちんと分別しながら収納できる設計で、収納場所に困る書類や、子どもの教科書や参考書などをしまうのにぴったりです！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

棚板にはA4サイズが収まり、斜め設計なので出し入れもしやすい◎

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

天板は、フラットとブックスタンドにもなる2WAY仕様になっています。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

天板を抜き出して斜めに差し込めばブックスタンドに、

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

天板下の隠しスペースは見せたくない小物の収納に便利。

収納するものの量や種類に合わせて使い分けができます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

さらに木目柄がナチュラルな雰囲気で、どのようなインテリアにもしっくりと馴染みます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

背面は化粧仕上げで裏返せばすっきり☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

下段の引出しは取り出して使用することもできます。

高さのあるものや、小物類をまとめて収納してもOK！

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

引出しの「くまのプーさん」のモチーフは立体的になっているのも可愛い！

ひょっこりと顔を覗かせているようで、その愛らしい姿にほっこり。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

それからキャスターも付いているので、お部屋の中の移動もスムーズにできます。

うち2個にはストッパーが付いているので安全◎

家族で使えるシンプルなデザインが魅力的！

立体的な「くまのプーさん」が可愛い、ディズニーデザイン「教科書も収納できる書類ワゴン」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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