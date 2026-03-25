プーさんのお顔が引き出しからひょっこり！ベルメゾン ディズニー「教科書も収納できる書類ワゴン」くまのプーさん
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、立体的な「くまのプーさん」がかわいい、ディズニーデザイン「教科書も収納できる書類ワゴン」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「教科書も収納できる書類ワゴン」くまのプーさん
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
価格：22,900円（税込）
サイズ：幅35、奥行23、高さ65（キャスター含む）cm
耐荷重量：【天板】5kg、【棚板】1.5kg、【引出し】1.5kg
主材：プリント紙化粧繊維板（MDF）
取り外し可能棚：4枚
固定棚：2枚
天板は取り外し可能
キャスター付き（内2個ストッパー付き）
キャスター部のみ取り付け
製品重量：8.5kg
引き出し内寸：幅31、奥行19、高さ4.5cm
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
「くまのプーさん」デザインの書類ワゴン。
きちんと分別しながら収納できる設計で、収納場所に困る書類や、子どもの教科書や参考書などをしまうのにぴったりです！
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
棚板にはA4サイズが収まり、斜め設計なので出し入れもしやすい◎
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
天板は、フラットとブックスタンドにもなる2WAY仕様になっています。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
天板を抜き出して斜めに差し込めばブックスタンドに、
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
天板下の隠しスペースは見せたくない小物の収納に便利。
収納するものの量や種類に合わせて使い分けができます。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
さらに木目柄がナチュラルな雰囲気で、どのようなインテリアにもしっくりと馴染みます。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
背面は化粧仕上げで裏返せばすっきり☆
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
下段の引出しは取り出して使用することもできます。
高さのあるものや、小物類をまとめて収納してもOK！
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
引出しの「くまのプーさん」のモチーフは立体的になっているのも可愛い！
ひょっこりと顔を覗かせているようで、その愛らしい姿にほっこり。
© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
それからキャスターも付いているので、お部屋の中の移動もスムーズにできます。
うち2個にはストッパーが付いているので安全◎
家族で使えるシンプルなデザインが魅力的！
立体的な「くまのプーさん」が可愛い、ディズニーデザイン「教科書も収納できる書類ワゴン」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
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