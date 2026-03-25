中国メディアの快科技によると、ゴールドマン・サックス・リサーチのマクロ経済チームは最新の報告書で、原油価格の上昇リスクが将来的に中国の電気自動車（EV）の輸出需要を押し上げる可能性があるとの見方を示した。報告書によると、短期的には原油価格には上昇リスクがある。低所得の新興国は、大規模な石油備蓄がなく、エネルギー価格上昇による影響から家計や企業を守るための巨額の財政補助金を提供できないため、その衝撃を