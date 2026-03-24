3月23日、お笑いコンビ「ホンジャマカ」の恵俊彰が総合司会を務める情報番組『ひるおび』（TBS系）が放送された。番組内で、コメンテーター・立川志らくと口論になる場面があり、恵の言動が物議を醸している。問題となったのは、アメリカのイラン攻撃の余波でガソリン価格が高騰している話題を取り上げたときのこと。ガソリン価格の影響を受ける物流業界について話していたのだが……。「立川さんは『視聴者の方はあまりパニッ