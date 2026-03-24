「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(有栖川夏葉役)や「ブルーアーカイブ」(セリナ役)などで知られる、声優・涼本あきほのファースト写真集「あきいちばん」(イマジカインフォス)が18日に発売された。 【写真】約束のメイド服キュートすぎてキュン死しちゃう 初写真集のロケは以前から訪れてみたかったという長野県。善光寺や国立天文台・野辺山などの観光スポット、温泉