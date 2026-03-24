「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(有栖川夏葉役)や「ブルーアーカイブ」(セリナ役)などで知られる、声優・涼本あきほのファースト写真集「あきいちばん」(イマジカインフォス)が18日に発売された。



【写真】約束のメイド服 キュートすぎてキュン死しちゃう

初写真集のロケは以前から訪れてみたかったという長野県。善光寺や国立天文台・野辺山などの観光スポット、温泉街や川などのロケーションもリクエストをもとに決定された。写真集を出す際にファンと約束していたというメイド服でも撮影。涼本とファン双方の夢が詰まった写真集と言える。



涼本はタイトルに込めた思いを「やっぱり今の私がいちばん！と思いながら生きている私がつけたタイトルです！私らしいですね。自分をいちばんのように大切することには慣れてきたけれど、自分がいちばんだと胸を張るのはまだ少し勇気がいります。それでも、言葉にすることでまた少しつよくなれるのかなって……おまじないのような気持ちで、このタイトルにしました。」と説明。さらに「春一番が吹く季節に、今年は”あきいちばん”も吹いてきます！新しい季節と一緒に、新しい私も見つけてください！」とコメントしている。



発売日の18日にはX(旧ツイッター)で、写真とともに「ついに！発売です！初めての写真集、せっかくなので推しの出身地で撮影してきました みなさまの『あきいちばん』を見つけてください！」と記している。発売直前にはオフショットも公開。ファンと約束したメイド服のショットもアップしている。



（よろず～ニュース編集部）