「涼本あきほ1st写真集 あきいちばん」（イマジカインフォス）より

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　「アイドルマスター シャイニーカラーズ」(有栖川夏葉役)や「ブルーアーカイブ」(セリナ役)などで知られる、声優・涼本あきほのファースト写真集「あきいちばん」(イマジカインフォス)が18日に発売された。

【写真】約束のメイド服　キュートすぎてキュン死しちゃう

　初写真集のロケは以前から訪れてみたかったという長野県。善光寺や国立天文台・野辺山などの観光スポット、温泉街や川などのロケーションもリクエストをもとに決定された。写真集を出す際にファンと約束していたというメイド服でも撮影。涼本とファン双方の夢が詰まった写真集と言える。

　涼本はタイトルに込めた思いを「やっぱり今の私がいちばん！と思いながら生きている私がつけたタイトルです！私らしいですね。自分をいちばんのように大切することには慣れてきたけれど、自分がいちばんだと胸を張るのはまだ少し勇気がいります。それでも、言葉にすることでまた少しつよくなれるのかなって……おまじないのような気持ちで、このタイトルにしました。」と説明。さらに「春一番が吹く季節に、今年は”あきいちばん”も吹いてきます！新しい季節と一緒に、新しい私も見つけてください！」とコメントしている。

　発売日の18日にはX(旧ツイッター)で、写真とともに「ついに！発売です！初めての写真集、せっかくなので推しの出身地で撮影してきました　みなさまの『あきいちばん』を見つけてください！」と記している。発売直前にはオフショットも公開。ファンと約束したメイド服のショットもアップしている。

（よろず～ニュース編集部）