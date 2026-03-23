上海ディズニーリゾートは20日、「With You,It's Magic+（あなたとならもっとマジカル）」をテーマとした10周年記念シリーズイベントをスタートした。上海ディズニー開園10周年を記念して、一連のエンターテインメント公演、テーマ装飾、スペシャルメニュー、限定グッズなどが新登場した。新華網が伝えた。2016年6月16日に開園した上海ディズニーは、開園後も拡張を続けており、園内には現在八つのテーマエリアがあり、九つ目とな