【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第7節】(とうスタ)福島 3-3(PK3-5)藤枝<得点者>[福]岡田優希(53分)、清水一雅(57分)、藤谷匠(88分)[藤]松木駿之介(11分)、岡澤昂星(14分)、三木仁太(36分)<警告>[福]清水一雅(34分)、永長鷹虎(90分+4)[藤]森侑里(2分)、松木駿之介(88分)、槙野智章(78分)主審:大坪博和└槙野監督体制の藤枝がPK戦制す! 3点リードから追いつかれるも…GK栗栖汰志のPKストップで福島破る、カズはベンチ入り