「大相撲春場所・１４日目」（２１日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４枚目の炎鵬（３１）＝伊勢ケ浜＝は、寄り倒しで東十両１２枚目の錦木に敗れた。「何もできなかったですね」と悔しさをにじませた。今場所は５勝２敗。一時は脊髄損傷の大ケガで序ノ口まで転落したが、幕下で結果を残すまでに復活した。「まず無事に七番とれたことはよかった。今日の一番を勝てなかったのはまだまだだなと。ここまで戻ってこられたのは