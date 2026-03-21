南アルプスの豊かな自然に育まれた天然水。そのおいしさの秘密を体感できる新しい見学ツアーが誕生します。『サントリー天然水 南アルプス白州工場』で、体験型の工場見学がリニューアル公開されます。「サントリー天然水」の秘密を体験型ツアーでサントリー食品インターナショナルは3月23日、「サントリー天然水 南アルプス白州工場」の見学ツアーをリニューアルして一般公開します。ツアーの予約は3月10日に開始しています。今回