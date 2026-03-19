国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyが6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催。 このたび、授賞式で表彰する全78部門、そしてそのエントリー作品となる約2,000作品、アーティストが決定した。 ■授賞式で表彰する全78部門、そしてそのエントリー作品となる約2,000作品、アーティストが決定 主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催