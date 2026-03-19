国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』エントリー作品発表！アンバサダーに中島健人＆畑芽育が決定

国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のGrand Ceremonyが6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催。

このたび、授賞式で表彰する全78部門、そしてそのエントリー作品となる約2,000作品、アーティストが決定した。

■授賞式で表彰する全78部門、そしてそのエントリー作品となる約2,000作品、アーティストが決定

主要部門を表彰するGrand Ceremonyの模様はNHKにて生放送、その前に開催されるレッドカーペットの様子はNHK BSにて、さらに、SGCホール有明（東京ドリームパーク）で開催される主要部門以外を表彰するPremiere Ceremonyの様子はTOKYO MXにて放送される。

また、Premiere CeremonyおよびGrand Ceremony の様子は、グローバルプロジェクトパートナーであるYouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）、ゴールドパートナーであるNTTドコモの映像配信サービスLemino、ABEMA、radikoでも生配信される。

さらにSpotifyやTikTok、X、YouTubeなどのSNSプラットフォームでも、ショートコンテンツの発信を行う。

アーティストら5,000人の音楽人によるエントリー作品への投票も3月19日から開始。エントリー作品に選ばれたアーティスト・クリエイターをはじめとする、音楽関係者によって投票を実施。4月30日にノミネート作品、6月13日の授賞式にて受賞作品が発表される。

■エントリー作品について

今回発表されたのは延べ約2,000のエントリー作品・アーティスト。

主要6部門では、最優秀楽曲賞に100曲、最優秀アーティスト賞に100アーティスト、最優秀ニュー・アーティスト賞に50アーティスト、最優秀アルバム賞に100作品、Best Global Hit from Japanに100曲、最優秀アジア楽曲賞に21曲が選ばれた。

その他にも、全部門（※）でエントリー作品が発表され、延べ約2,000のエントリー作品、アーティストが決定した。全エントリー作品は『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイトで。

※部門によってエントリーを設けていない賞があります。

今年のエントリー作品延べ約2,000作品はSpotifyにて「museum」という形でプレイリストを作成。まるで“音楽の博物館”のようなプレイリストのなかで、様々な素晴らしい音楽に出会ってほしいという願いを込められている。

さらに、主要6部門をはじめとした各部門ごとのプレイリストを、dヒッツをはじめとした各音楽配信サービスにて配信。いつでも『MUSIC AWARDS JAPAN』のエントリー楽曲を楽しむことができる。

※音楽配信サービスで配信されていない一部楽曲を除く

■表彰部門

本アワードでは最優秀楽曲賞、最優秀アーティスト賞など主要6部門をはじめ、昨年からさらに規模を拡張し、全78部門を創設。

全78部門は、21部門の楽曲カテゴリー、11部門の海外楽曲カテゴリー、11部門のアーティストカテゴリー、MAJ Timeless Echo、4部門のアルバムカテゴリー、2部門のライブカテゴリー、4部門のライブスタッフカテゴリー、7部門のクリエイターカテゴリー、2部門の一般投票カテゴリー、それぞれ1部門のミュージックテックカテゴリー、アナログレコードカテゴリー、そして7部門の共創カテゴリーと、昨年からパワーアップし、バラエティに富んだラインアップとなった。

また今年はアーティストだけではなく、クリエイターやスタッフにも焦点を当て、ライブスタッフカテゴリーやクリエイターカテゴリーが新設された。

■『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』アンバサダーが決定

今年のMAJを応援する『MUSIC AWARDS JAPAN 2026アンバサダー』に中島健人、畑芽育が決定した。

授賞式に向けて、アーティストや楽曲の魅力を引き出し、ともにMAJを盛り上げていく。

■イベント情報

『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）東京・TOYOTA ARENA TOKYO 他

※アワードウィークは06/05（金）～06/13（土）

■番組情報

NHK総合『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』

06/13（土）時間未定

※NHK ONEにて同時配信＆週間の見逃し配信

YouTubeにて全世界配信（※一部地域を除く）

■配信情報

YouTube『OTOMO presents MUSIC AWARDS JAPAN -Deep Insights-』

03/13（金）21:00～

■関連リンク

『MUSIC AWARDS JAPAN』公式サイト

https://www.musicawardsjapan.com/