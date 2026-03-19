3月12日発売の「週刊文春」で既婚女性との不倫が報じられた松本洋平文部科学大臣（52）。相手女性を議員会館に招いたことも伝えられていた。国会で追及を受けると、松本大臣は女性との不適切な関係は認めたものの、「もう何年も前の話」として辞任は否定。議員会館での“密会”も「議員会館を案内し、意見交換した」だけと弁明。高市早苗首相（65）も、「一生懸命に職責を果たしていただきたい」と続投を認めたことで決着したかに