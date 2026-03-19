組織ぐるみの関与は否定したが…。バレーボール女子日本代表入りを目指す外国籍選手の帰化問題を巡り、日本協会（ＪＶＡ）が国籍変更に関する書類を偽造していたことが判明。当該選手は最終的に日本国籍を取得するも、代表入りは極めて困難な状況だ。ＪＶＡは当該選手の所属クラブからの依頼を受け、帰化に関するプロジェクトチームを設置した。当該選手は２０１８年から日本でプレー。２３年１月に帰化申請の書類を提出したも