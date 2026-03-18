【U18日清食品トップリーグ2026入替戦女子】大阪薫英女学院高等学校 97ー35 県立湯沢翔北高等学校（3月14日／東洋大学赤羽台キャンパスHELSPO HUB-3アリーナ）【映像】女子バスケ界の新星「超高速ドライブ」大阪薫英女学院高等学校（大阪府）の1年生PG大槻佳子が圧巻の高速ドライブを見せた。高校女子バスケ界の新星が見せたプレーにファンたちが騒然としている。3月14日、U18日清食品トップリーグ2026入替戦の女子1回戦が行