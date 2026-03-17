【モデルプレス＝2026/03/17】HYBE × Geffen Recordsによるオーディション番組『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE（ワールドスカウト ザファイナルピース）』（毎週火曜よる8時〜／ABEMA）の＃4が3月17日に放送された。15歳の候補者・Sakura Tobi（飛咲来）に注目が集まっている。【写真】「デビューしたいの？」厳しい言葉に号泣する最下位の美女◆「ワースカ」最下位のSakuraが急成長＃3に続き＃4では、三次審査・グループパフォー