「ワースカ」最下位の未経験16歳「デビューしたいの？」厳しい指摘に涙 急成長ぶりも話題に「スター性半端ない」「原石」

「ワースカ」最下位の未経験16歳「デビューしたいの？」厳しい指摘に涙 急成長ぶりも話題に「スター性半端ない」「原石」