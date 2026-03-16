記事ポイント2026年3月23日、横浜ランドマークホールで授賞式を開催芸能・経済・スポーツ・文化・TEENの5部門から12名が選出BEST WALKNIST受賞者は「THE WALK JAPAN 2026」の審査員も務める プロフェッショナルウォーキング協会が2026年3月23日、「2026 BEST WALKNIST AWARD」を「THE WALK JAPAN 2026」で表彰します。芸能、経済、スポーツ、文化、TEENの各分野から12名が選ばれました。歩き方を外見だけで終わらせず、その人