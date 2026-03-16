美しく歩く文化を映す表彰ステージ！「2026 BEST WALKNIST AWARD」

記事ポイント 2026年3月23日、横浜ランドマークホールで授賞式を開催芸能・経済・スポーツ・文化・TEENの5部門から12名が選出BEST WALKNIST受賞者は「THE WALK JAPAN 2026」の審査員も務める 2026年3月23日、横浜ランドマークホールで授賞式を開催芸能・経済・スポーツ・文化・TEENの5部門から12名が選出BEST WALKNIST受賞者は「THE WALK JAPAN 2026」の審査員も務める

プロフェッショナルウォーキング協会が2026年3月23日、「2026 BEST WALKNIST AWARD」を「THE WALK JAPAN 2026」で表彰します。

芸能、経済、スポーツ、文化、TEENの各分野から12名が選ばれました。

歩き方を外見だけで終わらせず、その人の生き方や立ち居振る舞いまで映す表彰として注目のアワードです。

「2026 BEST WALKNIST AWARD」

イベント名：THE WALK JAPAN 2026授賞式日程：2026年3月23日（月）会場：横浜ランドマークホール所在地：神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F主催：プロフェッショナルウォーキング協会受賞者数：12名

プロフェッショナルウォーキング協会は、「美しく歩くを文化にする」を理念に掲げる団体です。

同協会が2022年に設立した「THE WALK JAPAN」は、歩き方を軸にウェルビーイングを見つめるウォーキング競技会です。

今回の「2026 BEST WALKNIST AWARD」は、その理念を表彰という形で伝える企画です。

選考では、各界で活躍しながら立ち居振る舞いで人に影響を与えたこと、自分らしい歩き方と在り方で人生を歩んでいることが重視されました。

授賞式の開催概要

授賞式は「THE WALK JAPAN 2026」のステージ内で行われます。

会場はみなとみらいの横浜ランドマークホールです。

表彰当日は盾が授与され、受賞者はその後の大会で審査員としても関わります。

5部門12名の受賞者

芸能部門：東ちづるさん、大黒摩季さん、西島数博さん経済部門：中村泰二郎さん、黒田美耶さん、明日花キララさんスポーツ部門：田代有三さん、福澤達哉さん文化部門：斎藤恭代さん、山口佳南さん、海音 AMANEさんTEEN部門：米澤りあさん

俳優、音楽、ダンス、経済、スポーツ、モデルまで分野が広く、歩き方を単なる所作ではなく、その人の生き方として捉えるアワードの考え方が伝わります。

ステージに立つ人の姿勢や所作に意味を持たせる大会だけに、受賞者の顔ぶれからもこのイベントの方向性がよく伝わります。

前回大会の様子

前回大会：THE WALK JAPAN 2025ステージ参加者：約60人

前回大会では約60名がステージに立ち、表彰の場と競技会を一体化した演出が行われました。

並ぶ顔ぶれの幅広さが、この大会の個性をそのまま示しています。

THE WALK JAPANが掲げる理念

設立年：2022年審査参加：BEST WALKNIST受賞者

「THE WALK JAPAN」は、歩き方で世界の心とウェルビーイングを整えることを掲げる大会です。

外見や身長、年齢、性別、国籍といった境界を取り払う考え方も打ち出しています。

歩行、身体の軸、呼吸を土台に置き、健康寿命の延伸や予防医学、教育への広がりまで見据えています。

受賞者の名前を追うだけでも、歩くという動作に重ねた価値観の広さが見えてきます。

表彰式の舞台演出まで含めて眺めると、姿勢や所作がどんな印象を生むのかを具体的に想像できます。

生き方と歩き方をひとつの文化として見る視点に触れられるのも、このイベントの大きな見どころです。

2026 BEST WALKNIST AWARD／THE WALK JAPAN 2026の紹介でした。

よくある質問

Q. 2026 BEST WALKNIST AWARDの授賞式はいつ開催されますか？

A. 2026年3月23日（月）、横浜ランドマークホールで開催されます。

Q. 何部門で何名が受賞しますか？

A. 芸能・経済・スポーツ・文化・TEENの5部門から計12名が受賞します。

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