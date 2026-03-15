ME:I（C）マイナビ TGC 2026 S/S ガールズグループME:Iが、3月14日に国立代々木競技場 第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）に出演した。【写真】ME:Iの魅力を凝縮した「TGC 2026 S/S」のステージ爽やかな水色と白を基調とした衣装を身にまとったメンバーが姿を現すと、会場のボルテージは一気に上昇し、客席からの熱い視線が注