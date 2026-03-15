

ME:I（C）マイナビ TGC 2026 S/S

ガールズグループME:Iが、3月14日に国立代々木競技場 第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）に出演した。

【写真】ME:Iの魅力を凝縮した「TGC 2026 S/S」のステージ

爽やかな水色と白を基調とした衣装を身にまとったメンバーが姿を現すと、会場のボルテージは一気に上昇し、客席からの熱い視線が注がれる中、 1曲目はデビュー曲の「Click」からスタートした。ダイナミックなパフォーマンスで、早くも会場全体をME:Iの世界観に引き込んでいく。

「Click ME:I です！」というお馴染みの挨拶が響き渡ると、客席からは大きな歓声が上がり、MIUが「ME:IがTGCに出演するのは3回連続ということで本当に嬉しいです！ありがとうございます！」と感謝の言葉を述べ、この日モデルとしてランウェイを歩いたSUZUへ話題を振る場面も。SUZUは、春らしいふんわりとした淡いピンクのコーディネートでランウェイにも登場しており、SNSで「まるで天使」と大きな反響を呼んだばかり。「ME:Iのステージもがんばります！」と笑顔でコメントした。

その後、TSUZUMIが「次の曲はドコモさんとのタイアップ曲になります！私たちが出演しているTVCMも放送中なのでみなさんぜひチェックお願いします！」と呼びかけ 、新曲「Best Match」を披露。終始笑顔いっぱいのメンバーたちが元気いっぱいに躍動し、息の合った一糸乱れぬダンスを繰り広げる。アンテナをイメージしたキャッチーな仕草が目を引く「ビビビダンス」の振り付けで会場を盛り上げると、ラストは力強いダンスナンバー「MUSE」をパフォーマンス。ME:Iの魅力を凝縮した、疾走感あふれるステージを駆け抜けた。

今回ステージで披露した新曲「Best Match」は、ＮＴＴドコモの「Galaxy with ME:I」タイアップソングとして書き下ろされた、疾走感あふれるエネルギッシュなポップソング。AI搭載の新端末をME:IとYOU:ME(ファンネーム)の関係性と例えて、「何も言わなくても伝わるようなBest Matchな関係性である」という想いが込められている。歌詞の中にも「Galaxy」というキーワードを取り入れることで、最新デバイスが持つ革新的な世界観を楽曲全体で表現している。