中国各地の文化や習俗の生き生きとしたルポが話題となり、先日重版も決定した『中国TikTok民俗学 スマホからはじまる珍神探訪』。その驚きの、且つお手軽（？）な調査・探訪の方法論とは──？民俗学者・大谷亨さんによる解説を、本書「フィールドワークのしおり」よりご紹介。 『中国TikTok民俗学』書影 お手軽フィールドワークの方法論──その鍵は中国版TikTokにあり 今、中国で民俗学を震撼さ