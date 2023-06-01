【北京＝照沼亮介】中国商務省は１３日、日本とカナダから輸入する合成ゴム「ハロゲン化ブチルゴム」に反ダンピング（不当廉売）関税を課すと発表した。ハロゲン化ブチルゴムは、自動車のタイヤの内膜やコンベヤーベルトなどに使われている。税率は日本に対しては１５・０〜３０・１％、カナダには１３・８％とし、１４日から５年間適用する。中国は２０２４年９月から調査を進めていた。日本への税率はカナダの最大約２倍に