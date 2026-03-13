レンタカーが横領される事件は過去にも！ 今後求められる対策は？北海道警旭川東署は2026年3月8日、今年1月にレンタカー会社から横領したクルマと知りながら無償でそのクルマを譲り受けたとして、旭川市に住む50歳の作業員の男を「盗品等無償譲受け」の疑いで逮捕しました。これは男が今年1月16日の午前1時頃、石狩市において、知人がレンタカー会社から借りてそのまま横領した普通貨物自動車1台（時価200万円相当）を、盗品と