昨年2月に出産した作家の吉川ばんびさん。産後、働き方が変わり稼働できる時間が激減したという。働き方評論家で、千葉商科大学准教授（基盤教育機構）の常見陽平さんも9年前に一児の父となり、家事や育児に励んだところ、働ける時間が短くなり収入が落ちた。 会社員と違いフリーランスは産休や育休がないため、フリーランスの女性は早めに復帰する傾向にある。また、産後すぐ子どもが保育園に入れるかもわからない。