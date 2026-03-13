マクラーレンは3月2日、新ベンチャー「マクラーレン・ゴルフ」の立ち上げを発表した。マクラーレン・レーシングとマクラーレン・オートモーティブに共通するハイパフォーマンス哲学を結集し、ゴルフ用エクイップメントの分野で新たなベンチマークを打ち立てることを目指すという。長年にわたりトップレベルのモータースポーツとスーパーカー開発に携わってきた経験。その中で築かれてきたマクラーレンのDNAが、今回新たな領域へと