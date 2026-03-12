東京・港区のJR新橋駅前にあるニュー新橋ビルで停電が起きています。現場から中継です。東京消防庁によりますと、午後6時過ぎ、東京・港区のJR新橋駅前にある「ニュー新橋ビル」で火事が起きたという通報があり、現在確認中だということです。またニュー新橋ビルによりますと、地下の機械室でボヤがありすでに消火済みですが、停電復旧のメドは立っていないということです。