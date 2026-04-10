引っ越しをきっかけに、固定電話の解約を検討している方もいるでしょう。固定電話を解約すると固定費を削減できるメリットがある一方で、注意すべきデメリットもあります。 本記事では、固定電話を解約する場合のデメリットと解約以外の選択肢について解説します。固定電話を解約しようとしている方は、参考にしてください。 固定電話を解約するデメリット 固定電話を解約すると固定費を削減できたり、詐欺電話が