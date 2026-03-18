愛好家のジャック・ピアース氏が、衛星通信ネットワークとして提供されているStarlinkサービスから新たに登場した小型モデル「Starlink Mini」を導入し、メイン回線が落ちたときの予備として使用しているとして体験談を公開しました。Starlink Mini as a failover - Jack Pearcehttps://www.jackpearce.co.uk/posts/starlink-failover/Starlink Miniは持ち運びに適した小型のモデルで、使わないときでも月額730円の「スタンバイモ