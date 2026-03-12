令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。3月11日（水）の放送では、森が父親の職業を明かす場面があった。【映像】森香澄、父の職業を明かす小さい頃から芸能界は「目指すことすら許されなかった」今回は、ゲストの元HKT48・村重杏奈、元NHKアナウンサー・中川安奈、Aマッソ・加納とともに、大好評だった企画「グラビアを見ながら本音酒」の第2弾を開催。まずは4人が