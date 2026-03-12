令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

3月11日（水）の放送では、森が父親の職業を明かす場面があった。

【映像】森香澄、父の職業を明かす 小さい頃から芸能界は「目指すことすら許されなかった」

今回は、ゲストの元HKT48・村重杏奈、元NHKアナウンサー・中川安奈、Aマッソ・加納とともに、大好評だった企画「グラビアを見ながら本音酒」の第2弾を開催。まずは4人がトークテーマに沿ってお酒を飲みながら本音で語り合った。

「芸能界を目指したきっかけは？」というテーマを語っていくなかで、中川が父の仕事の都合でフィンランドとプエルトリコに住んでいたという話題に。

中川は父の職業を「商社マン」と明かすも、そこから「森さんのお父さんのほうがスゴいですからね」と水を向けられる森。

「作家さんですよね？」という加納に、村重は「テレビの？」と反応。森から「放送作家」と明かされると、村重は口をあんぐり…。続けて「『潜在能力テスト』っていうクイズ番組とかを作ってました」と、携わっていた番組も語られた。

これに中川が「お父さんから芸能界のアドバイスはあるんですか？」と質問すると、森は「よく『作家がついてるからいいね』みたいに言われるんですけど、まったく何も教えてくれないです」と意外な回答を。

今度は村重から「芸能界入ることに反対された？」と聞かれた森。「（反対）されました。小さい頃は禁止、目指すことすら許されなかったですね。だからなりたいとも思ってなかったです。選択肢から消されていたので」と明かした森に、一同はさらに驚いていた。