ＪＸ金属が大幅続伸。プライム市場で売買代金上位に食い込み物色人気が鮮明、にわかに存在感を高めている。非鉄金属大手だが、半導体用薄膜材料や圧延銅箔などで世界トップシェアを誇っており、ＡＩデータセンターの世界的な建設ラッシュを背景としたＡＩ半導体やフラッシュメモリー需要の拡大に合わせ同社の活躍期待が高まっている。 １０日に同社のひたちなか新工場において、半導体の成膜に使う金属性